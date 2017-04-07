В больницах Москвы остаются две белоруски, пострадавшие в железнодорожной аварии

9 Апреля 2017 12:04

Об этом сообщает МИД нашей страны. Еще один пострадавший – мужчина - уже выписан и направляется домой. Троим белорусам была оказана медпомощь на месте.

Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово. Два вагона и локомотив сошли с рельсов. По официальным данным МЧС России, пострадали около 30-ти человек, в том числе ребенок, 12 были госпитализированы. Некоторое время белорусское направление было полностью заблокировано. На данный момент движение на участке восстановлено. Поезда прибывают с опозданием.

Называется и вероятная причина аварии. Машинист электропоезда применил экстренное торможение из-за появившегося на путях человека, после чего электричка скатилась вниз и столкнулась с пассажирским поездом.