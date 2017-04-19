В белорусском цирке во время представления гимнастка сорвалась с высоты

20 Апреля 2017 15:15

Несчастный случай произошел накануне в Белгосцирке во время водного представления.

Гимнастка выполняла сложный акробатический трюк под куполом и сорвалась. Артисты из России - муж и жена - выполняли номер в паре.

Страховка была только у мужчины, иначе этот трюк не выполнить. Девушка упала с высоты примерно третьего этажа. Ей оперативно оказали помощь и на скорой увезли в больницу. По данному делу администрация столичного цирка проводит проверку, но, предварительно специалисты подтверждают - это падение стоит отнести к случайности.

Сейчас, по нашей информации, здоровью гимнастки ничто не угрожает - у нее сотрясение мозга и сломана рука.