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В Беларуси предотвратили попытку прорыва через госграницу
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20 Марта 2017 12:02

В Беларуси предотвратили попытку прорыва через госграницу

Сегодня ночью неизвестные на джипе в пункте пропуска "Александровка", выезжая с территории Украины, сбили шлагбаум, проехали через средство принудительной остановки и с механическими повреждениями попытались прорваться вглубь нашего государства. Для их задержания сотрудники органов погранслужбы применили табельное оружие. И, уже спустя десять минут оперативники, недалеко от КПП в Наровлянском районе, остановили автомобиль нарушителей. Двое задержаны. Их личности уточняются. В машине мог находиться еще один неизвестный, которого сейчас ищут. Госпогранкомитет сообщил, что в авто обнаружен пистолет марки ТТ, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами.

  

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