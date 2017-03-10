В Беларуси и России ищут троих детей из многодетной семьи Витебска

10 Марта 2017 19:04

Белорусская милиция и правоохранители из приграничных районов России ищут трех пропавших школьников из Витебска. Родители с помощью друзей и одноклассников в социальных сетях обращаются к детям с просьбой поскорее вернуться домой. Все ребята - из одной многодетной семьи. Известно, что 7 марта они ушли на занятия, но домой так и не вернулись. С собой школьники взяли паспорта, деньги, но оставили в квартире мобильные телефоны. На связь с родителями дети не выходят. Не исключено, что двое подростков и их совершеннолетний брат могли попытаться выехать за пределы страны. Марина Романовская продолжит.

Ольга Яблочкина показывает фотографии своей подруги Кати. И до сих пор не верит, что девочка вместе с двумя братьями могла уйти из дома. Ведь еще недавно она делилась яркими эмоциями от путешествия в Египет. Семейная поездка на море - подарок от родителей.

Катя, Тимур и их 18-летний брат Руслан ушли на занятия 7 марта. Все трое - ученики одной школы. Домой дети не вернулись. Уже позже выяснилось: школьники взяли с собой паспорта и деньги. Но оставили в квартире мобильные телефоны. А также записку, в которой сообщили о том, что уходят из дома.

От встречи с нашей съемочной группой родители пропавших школьников отказались. Сейчас они в подавленном состоянии и изо всех сил пытаются найти своих детей самостоятельно. В школе нам рассказали, эта многодетная семья, в которой сейчас воспитываются семеро детей, всегда считалась благополучной.

Классный руководитель старшего из пропавших школьников Татьяна Вахляева рассказала, к Руслану не было никаких замечаний. Да и остальные пропавшие дети никогда без уважительных причин не пропускали занятия, увлекались спортом и даже участвовали в соревнованиях.

Пропавших школьников милиция ищет по всей Беларуси. К работе подключились и правоохранители из приграничных районов России. Не исключено, что двое подростков и их совершеннолетний брат могли попытаться выехать за пределы страны.

Что именно стало причиной ухода из дома, известно, пожалуй, только самим пропавшим школьникам. Родители же надеются на благоразумие своих детей. И не теряют надежды, что эта авантюра закончится скорым возвращением домой.