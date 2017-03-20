В автобусе Шварцбург - Москва обнаружили предмет, похожий на ручную гранату

20 Марта 2017 19:04

19 марта в Бресте при досмотре автобуса Шварцбург - Москва пограничники обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, в котором находился порошок белого цвета. Работу в пункте пропуска приостановили. Всех находящихся на КПП отвели на безопасное расстояние. Прибывшие на место специалисты изъяли предмет. В настоящее время эксперты устанавливают состав порошка и владельца изъятого предмета. Пункт пропуска возобновил свою работу.