Утром по улице Богдановича на полчаса было остановлено движение транспорта

2 Февраля 2017 15:20

Сегодня утром в Минске по улице Богдановича на полчаса было остановлено движение транспорта. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Водитель "Фольксваген Поло" не успел снизить скорость на светофоре и врезался в "Мицубиси". По инерции повредило троллейбус и еще одну машину. Пострадавших нет. По факту аварии проводят проверку.

Еще одно столкновение случилось на Партизанском проспекте. В Шабанах тягач при перестроении сбил легковую "Тойоту". В итоге две полосы стали перекрыты для движения.

А сегодня ночью на улицах Минска развернулась настоящая погоня. Около двух часов ночи внимание экипажа ГАИ привлек белый "Форд". Когда водителя попробовали остановить, он наоборот начал резко набирать скорость. На одном из пересечений "Форд" не вписался в крутой поворот и врезался в бетонный забор. Двадцатидевятилетний водитель оказался нетрезвым. По факту нарушения составлено восемь административных протоколов.