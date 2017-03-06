6 Марта 2017 15:12

В больнице в Гродно умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. 43-летняя женщина, проработавшая на заводе 24 года, скончалась в ночь с пятницы на субботу. У нее остались двое детей. Сегодня в Скиделе прошли похороны. Состояние второй потерпевшей остается тяжелым.

Напомним, ночью 25 февраля на предприятии произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината получили ожоги от 50% тела и выше, а также баротравмы. Позже трех женщин перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность". Он предусматривает до пяти лет лишения свободы.