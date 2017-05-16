16 Мая 2017 21:27

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора могилевского коммунального предприятия "Жилкомхоз". Статья - "Превышение власти и служебных полномочий". По информации сотрудников милиции, данный факт является лишь частью масштабной противозаконной схемы. В ходе проверки оперативники выяснили, что предприятия ЖКХ закупали товары по завышенным ценам. Причем подобная работа велась на протяжении трех лет, начиная с 2012 года. В милиции сообщили, что руководители учреждений ЖКХ работали в тандеме с неким директором более чем десятка коммерческих компаний. Последний поставлял предприятиям насосное оборудование. Правда, ценовая политика вызывала много вопросов. Стоимость завышалась в 13 раз.

Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома: "Были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей предприятий ЖКХ шести районов области, а причиненный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Установлено участие в реализации данной преступной схемы руководителей предприятий ЖКХ более чем из 30 районов всех областей страны. В отношении участников преступного сговора возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки".

Предварительный ущерб по данным фактам составил почти 2 миллиона рублей. В милиции сообщают, что планы у аферистов были масштабные. В свою схему они планировали втянуть и других представителей ЖКХ.