Уборка в Копыльском районе обернулась пожаром

13 Марта 2017 15:18

Спасатели напоминают об опасности поджога травы и мусора. Пожаром обернулась уборка в Копыльском районе. 56-летняя женщина сжигала мусор на своем дачном участке. Однако возгорание вышло из-под контроля и в результате хозяйка получила термический ожог 3 % тела. Сейчас пострадавшая находится в Минской городской больнице. Сотрудники МЧС предупреждают, что выжигание сухих веток и мусора может привести к серьезному пожару. Делать это можно только в безветренную погоду и как минимум в 10 метрах от построек.