ЧП
13 Марта 2017 15:18
Уборка в Копыльском районе обернулась пожаром
Спасатели напоминают об опасности поджога травы и мусора. Пожаром обернулась уборка в Копыльском районе. 56-летняя женщина сжигала мусор на своем дачном участке. Однако возгорание вышло из-под контроля и в результате хозяйка получила термический ожог 3 % тела. Сейчас пострадавшая находится в Минской городской больнице. Сотрудники МЧС предупреждают, что выжигание сухих веток и мусора может привести к серьезному пожару. Делать это можно только в безветренную погоду и как минимум в 10 метрах от построек.
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