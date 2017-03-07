Убийство на гродненской дискотеке

7 Марта 2017 12:06

Милиция ищет двух девушек - важных свидетелей. Их просят выйти на связь и рассказать подробности драки, где погиб человек. Видео с камер наблюдения клуба появилось на сайте гродненской милиции. Напомним, на выходных на ночной дискотеке между двумя компаниями произошла ссора. Сперва молодые люди выясняли отношения на крыльце, охранники быстро разняли потасовку. А чуть позже - выяснение отношений продолжилось в фойе.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: "Позже, когда никто не ожидал, что начнется драка, мужчина 1983 года рождения внезапно нанес удар мужчине 1970 года рождения, от которого последний упал на пол. При падении получил серьезные травмы, от которых в течение 10 минут скончался".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений". Подозреваемый задержан.