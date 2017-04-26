Туристы, которые попали в крупную аварию в Польше, получат компенсацию

26 Апреля 2017 21:17

История, которая заставила поволноваться всех белорусов, к счастью, завершается без серьезных последствий. Наши туристы, которые попали в крупную аварию в Польше, вернулись домой. Они получат компенсацию от компаний, в которых застраховались накануне поездки. Еще 8 человек остаются под наблюдением польских медиков. Напомним, авария произошла во вторник рано утром на участке польской трассы Варшава - Лодзь. Группа белорусских туристов - более 40 человек - возвращалась из поездки в Прагу. Автобус съехал в кювет. 20 пассажиров были госпитализированы, одну женщину на вертолете отправили в больницу Варшавы. Туристов на белорусской земле встречала и наша съемочная группа. Рассказывает Юрий Шевчук.

Поцелуи, объятия, слова поддержки - так встречали сегодня ночью туристов, которые накануне попали в аварию в Польше. Запасной автобус пересек границу в Брузгах и приехал в Гродно около 4 утра. Однако коллеги и родственники приехали еще за несколько часов до прибытия.

Более подробно о событиях утра, когда произошла авария, нам рассказал Александр Громов, который находился в салоне вместе с другими 40 пассажирами. Автобус с белорусами, который возвращался из Праги, вылетел в кювет недалеко от города Завада в польском воеводстве Лодзь. Все случилось за мгновенье: сначала хлопок, потом сильный удар. Но несмотря на испуг, вспоминает мужчина, никакой паники среди пассажиров не было.

Через несколько минут на место происшествия приехали первые бригады спасателей. Два человека оказались зажаты под автобусом. Чтобы их эвакуировать, машину пришлось приподнимать на пневматических рессорах. По словам очевидцев, помощь была оказана на высоком уровне: на месте происшествия работали восемь медицинских бригад, а также полицейские и пожарные. Одна женщина даже была доставлена в больницу Варшавы на вертолете.

Светлана Екимова, представитель туристического агентства: "У нас остались туристы там, в Польше, они, конечно, под наблюдением врача. Представитель нашей компании остался с ними вчера, раздал им все документы, вещи, потому что вещи остались в автобусе, которые забрали сразу, и пообщался с каждым. Потому что некоторые не общаются на польском, и нужен был человек, который наладит контакт с польскими врачами".

Абсолютно все пострадавшие прошли обследование в клиниках Польши. Те, кому госпитализация не потребовалась, уже вернулись на родину.

Тем временем белорусский МИД продолжает держать связь с медиками этой страны. По последним данным, в больницах Варшавы и Лодзи остается 8 человек. Их жизням ничего не угрожает.

И, как нам сообщили в турагентстве, еще четыре человека будут выписаны завтра, а все остальные через сутки. Что же касается компенсации пострадавшим, то все выплаты будут осуществлены компаниями, в которых перед путешествием застраховались туристы.

Светлана Екимова, представитель туристического агентства: "Сейчас страховые компании будут помогать им, что касается оплаты лечения кого-то, транспортировки. Плюс есть такое понятие – страхование ответственности перевозчика перед пассажиром. И я думаю, что в этом направлении также перевозчик с пассажирами уже будет работать, и какие-то компенсации могут быть для тех, кто будет обращаться".

По факту ДТП польская сторона продолжает расследование уголовного дела. В рамках его уже опрошены все пассажиры и водители автобуса. Как нам удалось выяснить, шофер, который в момент аварии находился за рулем, сменился за 20 минут до происшествия. Как говорят пассажиры, шофер внезапно потерял управление над машиной, и её резко начало уводить в правую сторону. При этом в турагентстве нам сообщили, что перед рейсом автобус прошел необходимое техобслуживание. Более же детально о причинах ДТП можно будет говорить после экспертизы транспортного средства, которую сейчас проводят польские правоохранители.