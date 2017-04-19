Целый ряд преступлений с использованием компьютерной техники обнародовали в СК

20 Апреля 2017 19:07

В ведомстве завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Бенина и Кот-д’Ивуара.

Мужчина подозревается в хищении данных с банковских карт. Турист несколько раз приезжал в Беларусь, предварительно закупив на похищенные деньги граждан США и Евросоюза дорогую компьютерную и бытовую технику. После он отправлял товары за рубеж на имя третьих лиц, которые участвовали в афере. После того как наши эксперты раскрыли преступную схему, мужчину задержали в Марокко и экстрадировали в Беларусь. Сейчас он под стражей в ожидании суда. Впрочем, действие этого человека меркнет перед белорусскими кардерами. Три жителя Могилева за 6 лет успели похитить с банковских карт иностранцев более 200 тысяч долларов. Пострадали граждане Великобритании, Евросоюза и США. Белорусы были уверены, что их поступки не подпадают под юрисдикцию наших следователей. Задержанным предъявлены обвинения.

Александр Семеник, следователь по ОВД управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности СК Беларуси: "Данные граждане действовали в составе организованной группы, с распределением ролей между собой. Каждый выполнял функции согласно своим навыкам и возможностям. Фактически данная группа являлась звеном на территории Беларуси, которая действовала с нашей территории. Но фактически входила в структуры международной организованной группы, специализирующейся на совершении киберпреступлений".

Также следователи рассказали подробности о хищении 8 миллионов евро со счетов 130 тысяч иностранцев. Злоумышленники все транзакции переводили через белорусский Приорбанк. Сейчас в отношении нескольких его сотрудников возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".