Целый арсенал оружия найден во время обысков в квартирах организации "Белый легион"

23 Марта 2017 07:01

Целый арсенал оружия и экстремистская литература найдены во время обысков в квартирах активистов националистической организации "Белый легион".

Среди изъятого - машинка для зарядки магазина автомата, дымовая шашка, дубинка, три карабина. Здесь же непонятная атрибутика - флаги и плакаты с изображением боевиков в балаклавах, касках и камуфляжной форме рядом с БТРом на фоне Дома правительства в Минске. Кроме этого, найдена листовка "Белого легиона" и памятка бойцу добровольческого батальона. Всего было проведено около двух десятков обысков.