ЧП
23 Марта 2017 07:01
Целый арсенал оружия найден во время обысков в квартирах организации "Белый легион"
Целый арсенал оружия и экстремистская литература найдены во время обысков в квартирах активистов националистической организации "Белый легион".
Среди изъятого - машинка для зарядки магазина автомата, дымовая шашка, дубинка, три карабина. Здесь же непонятная атрибутика - флаги и плакаты с изображением боевиков в балаклавах, касках и камуфляжной форме рядом с БТРом на фоне Дома правительства в Минске. Кроме этого, найдена листовка "Белого легиона" и памятка бойцу добровольческого батальона. Всего было проведено около двух десятков обысков.
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