Троих пропавших детей из Витебска нашли!

14 Марта 2017 15:27

Им удалось доехать до Хабаровска. С поезда их сняли сотрудники транспортной полиции России. За семь дней им удалось преодолеть более восьми тысяч километров. Известно, что их конечным пунктом был Владивосток. Почему именно этот город выбрали школьники - не сообщается. Сейчас Катя, Тимур и их 18-летний брат Руслан находятся в пункте временного пребывания. За ними уже вылетели родители.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: "На поиски ушедших из дома подростков Дивиных - двух братьев и сестры - были ориентированы правоохранительные органы не только Беларуси, но и Российской Федерации. Только благодаря тесному и оперативному сотрудничеству правоохранительных ведомств двух государств удалось установить местонахождение детей. Они будут переданы родителям".

Напомню, 7 марта школьники ушли на занятия, но домой так и не вернулись. Они взяли с собой паспорта и деньги. Но оставили мобильные телефоны и записку, в которой сообщили, что уходят из дома. Причиной мог стать страх перед наказанием. Глава семьи узнал, что ребята попробовали сигареты и алкоголь.