Троих пострадавших во время взрыва в Скиделе перевели в ожоговый центр в Минске

26 Февраля 2017 09:00

Троих пострадавших во время взрыва на Скидельском сахарном комбинате перевели в Республиканский ожоговый центр в Минске. В результате инцидента накануне пострадали пять работниц предприятия. Все они получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение Гродненской больницы. Двое пациентов все еще остаются в реанимации в Гродно.

Андрей Стрижак, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

"Состояние всех пациентов тяжелое. Ожоги тела от 50 % и выше плюс баротравма. Необходимые медикаменты, растворы – все это имеется, поэтому мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы спасти жизни этих пострадавших".

ЧП на предприятии произошло в ночь с пятницы на субботу. Вспышка пылевоздушной смеси была зафиксирована в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, Следственный комитет возбудил уголовное дело.