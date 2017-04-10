Трагедия в гомельской многодетной семье

10 Апреля 2017 19:06

Двухлетний малыш задохнулся от того, что вдохнул воздушный шарик. Старшая сестра принесла его из школы, пыталась надуть, но не смогла. Младшая – решила налить в него воду. Это увидела мама и забрала шарик у девочки, а двухлетний сын выхватил его и стал прыгать с ним на кровати. И в одночасье начал задыхаться. Помочь мальчику самостоятельно мама не смогла. Вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны: ребенок скончался в машине, не доехав до больницы.

Дмитрий Иваньков, главный государственный судебно-медицинский эксперт по Гомельской области:

"Инородный предмет закрыл дыхательные пути и препятствие воздуху, т.е. он не смог дышать, задохнулся. К сожалению, несчастные случаи периодически встречаются, здесь все зависит от фактора времени – как быстро оказана медицинская помощь, в каком объеме и ряд других факторов. К сожалению, здесь несчастный случай закончился смертельным исходом".

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти ребенка – механическая асфиксия.