Трагедией едва не закончился футбольный матч в Витебске

27 Мая 2017 21:14

Накануне вечером на стадионе центрального спорткомплекса состоялась встреча между командами "Витебск" и БАТЭ. На последней минуте матча северяне забили победный гол. Под натиском ликующих болельщиков ограждение одной из трибун не выдержало и рухнуло вместе с фанатами. Есть пострадавшие.

Ольга Масловская о том, когда эмоции сильнее стали.

Эту встречу называют сенсационной. Середняки турнирной таблицы, футбольный клуб "Витебск", у себя дома одержали победу над действующем чемпионом страны – командой БАТЭ. Победный гол забит на последней минуте. Но не он, а события в фансекторе стали драматической развязкой матча. После взятия ворот соперника футболисты "Витебска" подошли к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Желающих пожать руку победителям было столько, что под их напором не выдержало металлическое ограждение.

Вместе с парапетом вниз с двухметровой высоты упали 14 человек. Первую помощь пострадавшим оказывали медики скорой, дежурившие на стадионе.

Олегу Дмитриченко помогли врачи любимой команды. За "Витебск" он болеет уже тридцать лет. После вчерашней игры фанат оказался на операционном столе, но, говорит, что впечатления от победы это не испортило.

В больницу со стадиона увезли восемь болельщиков. К этому времени в стационаре остаются два человека.

Витебский ЦСК вырос из стадиона "Динамо", построенного в середине прошлого века. После длительной реконструкции в 2005 году комплекс получил лицензию УЕФА, позволяющую проводить международные матчи по футболу.

Попасть на территорию ЦСК сегодня нам не удалось. Спортивная арена закрыта, руководство комплекса от общения со съемочной группой отказалось. Витебский футбольный стадион рассчитан на 6 с половиной тысяч зрителей. Это один из крупнейших спортивных объектов области.

Установить причины, по которым долгожданная победа игроков "Витебска" едва не обернулась трагедией, предстоит следователям. По факту травмирования болельщиков идет проверка.

Следующий матч чемпионата Беларуси на стадионе Витебского центрального спортивного комплекса пройдет 17 июня. Оппонентом хозяев выступит мозырская "Славия".