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Точные причины пожара двух авто в столице выясняют специалисты
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5 Апреля 2017 15:17

Точные причины пожара двух авто в столице выясняют специалисты

Так, на улицы Шаранговича полностью сгорели "жигули". До прибытия спасателей огонь полностью уничтожил авто. Причиной пожара скорее всего стал поджог. Еще одно возгорание произошло на улице Широкой. У автомобиля "пежо" загорелся моторный отсек. Огонь повредил внутренние детали и кузов. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. 

  

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