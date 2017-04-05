ЧП
5 Апреля 2017 15:17
Точные причины пожара двух авто в столице выясняют специалисты
Так, на улицы Шаранговича полностью сгорели "жигули". До прибытия спасателей огонь полностью уничтожил авто. Причиной пожара скорее всего стал поджог. Еще одно возгорание произошло на улице Широкой. У автомобиля "пежо" загорелся моторный отсек. Огонь повредил внутренние детали и кузов. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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