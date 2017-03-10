Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Точка в деле фанатов ФК МТЗ
ЧП
RSS

10 Марта 2017 13:35

Точка в деле фанатов ФК МТЗ

В деле фанатов ФК МТЗ, устроивших массовую драку летом 2014 года, поставлена точка. Шесть обвиненных признаны виновными и осуждены на сроки лишения свободы от 4 до 12 лет.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =