ЧП
3 Февраля 2017 15:06
Сегодня утром на улице Кижеватова под машину попала 16-летняя девушка
Она переходила дорогу по правилам. Однако водитель автомобиля Citroen вовремя не заметил на переходе пешехода и совершил наезд. С травмами различной степени тяжести пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
А вот возле суворовского училища в Минске случилась авария с летательным исходом.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Porsche ехал в направлении улицы Богдановича и наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Из-за полученных травм она скончалась на месте.
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