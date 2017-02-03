Сегодня утром на улице Кижеватова под машину попала 16-летняя девушка

3 Февраля 2017 15:06

Она переходила дорогу по правилам. Однако водитель автомобиля Citroen вовремя не заметил на переходе пешехода и совершил наезд. С травмами различной степени тяжести пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

А вот возле суворовского училища в Минске случилась авария с летательным исходом.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Porsche ехал в направлении улицы Богдановича и наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Из-за полученных травм она скончалась на месте.







