17 Января 2017 15:05

От трех с половиной до шести лет с конфискацией имущества. Суд Жодино сегодня вынес приговор по громкому делу хищений с БелАЗа. О краже автозапчастей стало известно в феврале прошлого года. Пять работников промышленного гиганта организовали преступную группу и вывозили с территории завода запчасти, узлы и агрегаты к автомобильной и карьерной технике. В преступную схему входили 9 человек. Семеро из них признаны виновными по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Еще двое - за пособничество. Сумма ущерба, причиненного заводу, составила около 120-ти тысяч рублей, часть этих денег злоумышленники уже возместили.

Сроки, которые назначили подсудимым, отличаются от тех, которые запрашивал гособвинитель. По мнению прокурора, организаторов преступной схемы нужно было осудить от восьми до девяти лет лишения свободы. Сторона обвинения еще может обжаловать приговор.