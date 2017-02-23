Суд вынес приговор Андрею Тиханкову за убийство экс-супруги

22 Февраля 2017 21:06

Семейный конфликт, который обернулся трагедией. Суд Партизанского района столицы вынес приговор Андрею Тиханкову за убийство экс-супруги. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии усиленного режима. Напомним, тело женщины обнаружили 30 сентября прошлого года в Вилейском водохранилище. А поиски Людмилы Тиханковой велись три года. В ходе разбирательств теперь уже осужденный рассказал свою версию произошедшего. Надо сказать, это непростая история одной семьи, которая столкнулась с трудностями. Преодолеть проблемы оказалось весьма сложно. И один из супругов не выдержал, что, возможно, и подтолкнуло его на крайние меры.

Карина Пашкова продолжит. Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Тогда листовки с ее изображением были расклеены по городу и размещены в Интернете. Поиском женщины занимались милиция, родственники и волонтеры, однако все старания оказались безрезультатны. Страшная правда открылась лишь через три года. Тогда тело минчанки было обнаружено.

Тело женщины нашли инспекторы природоохраны в Вилейском водохранилище случайно, когда мониторили местность. Сразу стало понятно: труп находился в воде долгое время. Но после экспертизы стало понятно, что это пропавшая в 2013 году Людмила Тиханкова. После первоначальных следственных действий подозрения пали на бывшего мужа погибшей. Мужчину задержали, а вскоре он сознался в убийстве.

Во время суда стало понятно: за сухой формулировкой "внезапно возникшие неприязненные отношения" стоит настоящая семейная трагедия. Долгие годы Андрей Тиханков - в прошлом человек военный, а ныне сотрудник IT-компании, любящий муж, хороший отец - пытался в буквальном смысле отвоевать свою супругу у вредной привычки. По словам Андрея, жена пристрастилась к алкоголю, и в последнее время её поведение стало выходить за рамки нормального. Уговоры, просьбы и попытки вылечить любимую женщину не принесли результата, и 17-летний союз распался. А через некоторое время Андрей Тиханков вновь женился, но прошлые отношения не отпустили. Он все еще помогал бывшей жене и морально, и финансово.

На этих кадрах Андрей Тиханков в ходе следственного эксперимента подробно описывает последние минуты жизни некогда любимой женщины. Теперь уже осужденный рассказал: в тот день Людмила перешла все границы. Женщина угрожала его новой семье, жене, с которой он понял, что такое спокойная жизнь и любовь, и самое страшное - их будущему ребенку.

Андрею Тиханкову придется выплатить 15 тысяч рублей брату убитой. В такую сумму был оценен моральный вред. Но в законную сил приговор суда еще не вступил. На его обжалование у сторон есть 10 дней. И еще. Взрослая дочь Андрея и Людмилы Тиханковых очень просила высокий суд жестко не наказывать отца, даже несмотря на то, что она потеряла мать.



