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Суд приступил к рассмотрению уголовного дела водителя, который задавил школьницу на уборке картофеля
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21 Декабря 2016 12:18

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела водителя, который задавил школьницу на уборке картофеля

Суд Молодечненского района  приступил к рассмотрению  уголовного дела водителя, который задавил школьницу на уборке картофеля. Трагедия произошла 29 сентября - на поле самосвал, сдавая задним ходом, наехал на 13-летнюю девочку. Следствие установило, что водитель имел реальную возможность видеть в зеркала заднего вида  школьницу, но он проявил невнимательность.  Обвинение предъявлено  по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции - до пяти лет тюрьмы.
 

 

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