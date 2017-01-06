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5 Января 2017 10:30

Суд приговорил Андрея Жукова к 5 годам лишения свободы

Суд Центрального района признал Андрея Жукова виновным в получении взяток и превышении власти. Фемида приговорила бывшего футбольного функционера к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 500 базовых величин. Отбывать наказание осужденный будет в колонии усиленного режима.

 

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