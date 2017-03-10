10 Марта 2017 15:09

От 4 лет общего до 12 усиленного режима. Суд поставил точку в деле футбольных фанатов столичного клуба МТЗ. По этому резонансному процессу проходят 6 человек, в их числе и один из лидеров движения. Все они участвовали в массовой драке летом 2014. Тогда, по версии следствия, болельщики МТЗ напали на своих оппонентов из фанклуба "Торпедо". Причиной раздора стали взгляды, которые не разделяют эти движения. В потасовке пострадали несколько человек. В итоге всех подсудимых обвинили в хулиганстве, плюс у двоих - незаконный оборот наркотиков. Еще один фигурант дела признан виновным в организации либо руководстве объединением, посягающим на личность и права граждан.

И как нам стало известно, буквально накануне сотрудники ГУБОП задержали еще двоих участников этого фанатского движения. Их подозревают в злостном хулиганстве. По информации оперативников, молодые люди напали на случайного прохожего и сильно его избили. Подробности уголовного дела смотрите сегодня вечером в итоговой программе "Зона Х".