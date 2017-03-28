Суд огласил приговор бывшему директору Могилевского вагоностроительного завода

28 Марта 2017 21:22

Финальная точка в громком коррупционном деле. 11 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества - такой приговор сегодня был оглашен в отношении бывшего директора Могилевского вагоностроительного завода. Напомним, он получил почти 760 000 долларов от иностранной компании за сделку без тендера. Но, не выполнив своих обязательств, ушел с поста директора. На скамье подсудимых - и представитель коммерческой структуры, который и дал взятку управленцу. Подробнее - Владимир Королев.

Отбывать наказание бывший директор Могилевского вагоностроительного завода будет в колонии усиленного режима. Суд Фрунзенского района вынес приговор - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Эта история началась в 2013 году, когда бойцы БЭП получили информацию о том, что директор предприятия пытается получить взятку за благоприятное решение вопроса. Сумма взятки - 930 000 долларов. Несмотря на баснословные цифры, партнеры по бизнесу готовы были пойти на такой шаг.

Сторона обвинения уверяет: в то время на кону у завода была крупная сделка на поставку вагонокомплектов. Чтобы избежать бюрократической волокиты и выиграть тендер, миновав честную конкуренцию, топ-менеджер предприятия предлагает взять все риски на себя, упростив жизнь партнерам. В итоге компаньоны сходятся на сумме в 760 000 долларов.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси: "После положительного решения указанного вопроса экс-руководитель, действуя исключительно из личной заинтересованности и в интересах дающего взятку, получил $759 000 от представителя данной коммерческой структуры. Однако принятые на себя обязательства по контракту так и не выполнил".

Техника была поставлена на предприятие. Руководитель вагоноремонтного завода, получив деньги, ушел с поста директора, не выплатив ни копейки китайским партнерам за оборудование. А когда азиатские коллеги напомнили о долге, бывший управленец потребовал новую взятку.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси: "Позже оперативники установили, что, уже не являясь руководителем завода, экс-директор подстрекал к даче взятки в размере $1,5 млн другого представителя компании, убедив его в возможности решения вопроса о погашении задолженности у завода перед китайской компанией. В общей сумме почти 10,5 млн за поставленные комплектующие по контракту".

Получение взятки в особо крупном размере, мошенничество и подстрекательство к даче взятки - именно за это управленец и получил столь серьезный срок. По данным на 2015 год, ущерб, причиненный государству, составил свыше 50 млрд рублей. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в суде.

Вадим Лолуа, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области: "Вопрос о перенесении апелляционного протеста будет решен после ознакомления с приговором суда в полном объеме. Из регулятивной части судом обвиняемые осуждены по всем составам преступления, обвиненного органом предварительного следствия и поддержанного в суде".

Второй фигурант дела - представитель коммерческой структуры, который и дал взятку директору предприятия. Несмотря на предложенный прокурором реальный срок, Фемида приговорила бизнесмена к пяти годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Сделка, которую провернули топ-менеджеры, и сегодня является незакрытой. До сих пор вагоноремонтный завод должен китайской фирме 10,5 млн долларов.