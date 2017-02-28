Суд Ляховичей сегодня начинает рассмотрение дела бывшего и.о. начальника ГАИ Барановичей

28 Февраля 2017 09:00

Суд Ляховичей сегодня начинает рассмотрение дела бывшего исполняющего обязанности начальника ГАИ Барановичей Андрея Волковыцкого. Его сняли с должности сразу после смертельного ДТП, которое он совершил 26 ноября. В момент аварии Волковыцкий находился не при исполнении, на личном автомобиле. Экспертиза показала, что в его крови было почти 3 промилле алкоголя. Расследование установило, что погибшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. А машина, которая ее сбила, ехала со скоростью больше 60 км/ч. Мы следим за ходом резонансного уголовного дела.