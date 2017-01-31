Суд Фрунзенского района столицы огласил вердикт в отношении Александра Муравьева

30 Января 2017 21:07

Бывший владелец Мотовело приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд Фрунзенского района столицы сегодня огласил вердикт в отношении Александра Муравьева. Бизнесмен признан виновным в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Виновными также признаны и остальные фигуранты громкого дела. Как сложилась судьба некогда крупного инвестора и самого предприятия, расскажет Владимир Королев.

Сотни страниц материалов уголовного дела, несколько месяцев следствия и приговор Фемиды. Бывший владелец Мотовело, председатель наблюдательного совета стеклозавода "Елизово", бизнесмен Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Акции Мотовело по решению суда возвращаются государству. В доход также обращена квартира, три автомобиля и два мотоцикла. Уже известно, что сторона обвинения будет оспаривать решение Фемиды.

Александр Муравьев признан виновным в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Стороне обвинения удалось доказать, что торговля при помощи посредников позволяла Мотовело недоплачивать налоги в казну. Но самое тяжелое обвинение - в незаконном завладении акциями. В 2007 активы Мотовело у государства купила австрийская компания "АТЭК Холдинг", подконтрольная Муравьеву. Инвестор взял на себя обязательства, которые не выполнил.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "Неисполнение условий договора купли-продажи акций, по которому акции Мотовело продавались по номинальной цене, которая в 7,5 раза ниже рыночной цены. В свою очередь покупатель - австрийская компания - обязана была выполнить ряд условий договора, одним из таких условий являлось инвестирование в общество суммы не менее $20 млн".

Сторона обвинения настаивает, что за пять лет сумма в $20 млн долларов действительно была зачислена на счета Мотовело, но спустя несколько дней всегда переводилась на иные подконтрольные бизнесмены фирмы.

В 2012 году покупателям, инвестору предоставляется о якобы полном исполнении договора купли-продажи. Именно этот подложный отчет позволил обманным путем завладеть акциями ОАО "Мотовело". Примечательно и то, что в течение месяца после разблокировки акций они продаются от одной компании другой австрийской компании.

Как пояснила судья, ущерб предприятию стал возможен из-за отсутствия должного контроля со стороны Минпрома и Госкомимущества. Суд направит ведомствам частное определение, на которое нужно будет дать ответ в течение месяца.

Также виновными признаны и остальные фигуранты. Бывший директор предприятия Казимир Мороз за служебную халатность и хищение приговорен к 5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества. И его заместитель Татьяна Луковец признала свою вину в служебном подлоге и была освобождена от наказания по истечению срока давности.