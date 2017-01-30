Суд Фрунзенского района Минска огласит приговор в отношении экс-владельца "Мотовело"

30 Января 2017 07:07

Суд Фрунзенского района Минска сегодня, как ожидается, огласит приговор в отношении экс-владельца "Мотовело". Александр Муравьев обвиняется в мошенничестве, хищении и уклонении от налогов. Бизнесмена задержали летом 2015-го, вместе с ним на скамье подсудимых оказались и несколько топ-менеджеров. Обвинение настаивает, что компания ATEC Holding, директор которой и являлся Муравьев, не выполнила условия приватизации. Как следствие - незаконно завладела и распоряжалась акциями "Мотовело". Кроме того, торговля при помощи посредников позволяла "Мотовело" недоплачивать налоги в казну. Адвокаты и сам подсудимый с такой формулировкой не согласны. В отношении топ-менеджера обвинение запросило до 12-ти лет лишения свободы.