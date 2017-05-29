30 Мая 2017 21:20

Суд Борисова огласил приговор пятерым организаторам наркотрафика из Испании в Беларусь.

Вердикт - от 11 до 18 лет лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в колониях строгого и усиленного режимов. Имущество конфискуют. Весной прошлого года сотрудники наркоконтроля задержали участников крупнейшего синдиката. В нем были задействованы граждане России, Литвы, Украины и Молдовы. В течение 3 лет наркогруз регулярно поставляли крупными партиями. Общий вес - более тонны. Гашиш перевозили на элитных внедорожниках в профессионально оборудованных тайниках.

Татьяна Голомако, государственный обвинитель: "Суд с предложенной квалификацией согласился, и назначено наказание, которое было предложено стороной государственного обвинения. От 11 до 18 лет лишения свободы".

Помимо пятерых осужденных, в ближайшее время свой приговор услышит еще один фигурант уголовного дела. Мужчину накануне экстрадировали из Польши. Еще двое подозреваемых уже находятся под стражей в соседней стране.