Столичная милиция сообщила подробности задержания в метро пьяного молодого человека

29 Мая 2017 21:05

Видео с камер наблюдения минской подземки появилось на сайте ГУВД. Согласно официальной информации, 27 мая в 1:16 дежурному сообщили, что на станции "Октябрьская" неадекватно ведет себя пассажир - шаткая походка, полная дезориентация в пространстве. Милиционер остановил мужчину, который уже спускался на эскалаторе. Однако в вестибюле молодой человек наотрез отказался покидать станцию. Повел себя агрессивно, в результате завязалась драка. Милиционер получил телесные повреждения - у него сломан нос. Усмирить дебошира помогли уже подоспевшие сотрудники службы безопасности метро.

Задержанный в метро, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщили в больнице в отделение токсикологии. Туда отвезли мужчину после инцидента. По факту возбуждено уголовное дело.