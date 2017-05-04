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Стали известны обстоятельства аварии возле станции метро "Каменная Горка"
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4 Мая 2017 18:42

Стали известны обстоятельства аварии возле станции метро "Каменная Горка"

Стали известны обстоятельства аварии, во время какой один автомобиль перевернулся на крышу. Два авто столкнулись возле станции метро "Каменная Горка". "Хонда" завершала поворот налево, в это время началось движение встречного направления. Один из водителей стартовал быстрее других и врезался в "Хонду", которая в итоге перевернулась на крышу. В ней ехала женщина со своей двухлетней племянницей. С легкими травмами водитель была госпитализирована в больницу скорой помощи. Маленькая пассажирка не пострадала. Девочку спасло детское автокресло. Ее также доставили в больницу для осмотра. Сейчас обе пострадавшие находятся дома.

  

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