Стали известны обстоятельства аварии возле станции метро "Каменная Горка"

4 Мая 2017 18:42

Стали известны обстоятельства аварии, во время какой один автомобиль перевернулся на крышу. Два авто столкнулись возле станции метро "Каменная Горка". "Хонда" завершала поворот налево, в это время началось движение встречного направления. Один из водителей стартовал быстрее других и врезался в "Хонду", которая в итоге перевернулась на крышу. В ней ехала женщина со своей двухлетней племянницей. С легкими травмами водитель была госпитализирована в больницу скорой помощи. Маленькая пассажирка не пострадала. Девочку спасло детское автокресло. Ее также доставили в больницу для осмотра. Сейчас обе пострадавшие находятся дома.