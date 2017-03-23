Стали известны новые подробности задержаний активистов экстремистской организации "Белый легион"

23 Марта 2017 21:23

Всего было задержано 26 радикалов, проведено порядка 3 десятков обысков. Изъято стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты, вещества для изготовления самодельных взрывных устройств. В рамках возбужденного КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Задержаны 26 подозреваемых. Проведены 29 обысков по месту жительства задержанных и в местах хранения оружия и боеприпасов для возможного их использования на уличных акциях.

Среди задержанных - лидер экстремистской организации "Белый легион" Лозовский.

Это момент задержания Лозовского. В его автомобиле нашли автомат Калашникова, 2 магазина к нему и 59 патронов. Особенно стоит сказать, что на автомате не было заводских номеров. Причем они не стерты, а их не было изначально.

Другие находки у белорусских радикалов также впечатляют. Это целый боевой арсенал. 3 карабина, 2 пистолета, боеприпасы, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры. Еще изъяты предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

Помимо стрелкового оружия и взрывоопасных веществ, обнаружена обмундирование и амуниция: военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца.

Плюс пособия по ведению боевых действий в городе. Словом, этот набор больше подходит для спецподразделения коммандос, но уж никак не для "мирных демонстрантов".

В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках была получена оперативная информация о возможном наличии в районе деревни Теребейное Столбцовского района тайника с вещами, принадлежащими членам "Белого легиона". В ходе отработки участка был обнаружен схрон.

Кроме 6 боевых гранат, здесь же боевики припрятали несколько связок железной арматуры. Для чего могут быть использованы подобные орудия, рассказал сам задержанный.

Оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются. Необходимо установить и задержать всех причастных к противоправной деятельности. И уже совершенно очевидно, что белорусские правоохранительные органы намерены пресекать любые попытки нарушения национального законодательства и в полной мере обеспечить безопасность граждан нашей страны.