Стали известны новые подробности аварии с белорусскими туристами в Украине

31 Марта 2017 15:06

Напомним, автобус, который возвращался с нашими соотечественниками из Буковеля, перевернулся из-за лобового столкновения с машиной. По словам очевидцев, водитель легкового авто выехал на встречную полосу. Водитель автобуса попытался избежать столкновения, но вылетел с дороги и перевернулся. В салоне находились 42 человека. Медицинская помощь понадобилась 12. Водителя автобуса с переломом пятого грудного позвонка и пассажира легковушки - гражданина Молдовы - госпитализировали. Они в тяжелом состоянии. Остальные после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение. 2 человека погибли.

Юрий Голуб, специалист отдела национальной полиции Львовской области Украины: "Предварительно установлено, что от полученных травм скончался 26-летний водитель "мерседеса", его 39-летний пассажир умер в больнице. Еще один пассажир получил травмы. Пассажиры автобуса также получили телесные повреждения, количество травмированных уточняется".

По факту ДТП украинская полиция возбудила уголовное дело. Посольство Беларуси в Украине контролирует ход расследования, выясняет обстоятельства ДТП. Задействован почетный консул во Львове.

И еще одна авария произошла сегодня с участием белорусов за границей. Рано утром в Паневежском районе Литвы белорусский автобус с 20 детьми съехал в кювет на скользкой дороге. Никто не пострадал. Повреждена передняя часть автобуса. Пассажиров временно разместили в гостинице. А после группа продолжила движение по маршруту на другом автобусе.