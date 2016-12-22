Сразу две серьезные аварии произошли в столице и Минской области

22 Декабря 2016 15:15

В Столбцовском районе недалеко от деревни Пруды на перекрестке водитель УАЗа не уступил дорогу грузовику. В результате машины столкнулись. Водитель микроавтобуса погиб на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. А в Минске под колеса легкового автомобиля попал пожилой мужчина. Авария произошла на Дачном проезде. Пенсионер в темное время суток шел к остановке общественного транспорта по проезжей части и не был обозначен фликерами. Водитель "ситроена" не заметил пешехода и допустил наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи.