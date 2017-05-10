ЧП
10 Мая 2017 15:21
Специалисты выясняют точные причины пожара в Пуховичском районе
Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - одна из возможных версий пожара в Пуховичском районе. Сегодня ночью там горел дачный дом. До прибытия спасателей пламя полностью охватило здание. 80-летняя хозяйка успела покинуть дом самостоятельно, однако получила ожоги. После осмотра медиков женщина от госпитализации отказалась.
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