Специалисты выясняют точные причины пожара в Пуховичском районе

10 Мая 2017 15:21

Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - одна из возможных версий пожара в Пуховичском районе. Сегодня ночью там горел дачный дом. До прибытия спасателей пламя полностью охватило здание. 80-летняя хозяйка успела покинуть дом самостоятельно, однако получила ожоги. После осмотра медиков женщина от госпитализации отказалась.