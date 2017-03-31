Специалисты выясняют причины пожара в столице по улице Руссиянова

31 Марта 2017 15:20

12 человек эвакуировали, двое из которых дети. Возгорание произошло в помещении на втором этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС из пламени спасли мужчину. С отравлением и ожогами различной степени тяжести он госпитализирован. Больше пострадавших нет. Одни из возможных версий пожара - неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание электропроводки.