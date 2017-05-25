ЧП
24 Мая 2017 18:42
Специалисты выясняют причину пожара в столице
Буквально два часа назад на улице Аннаева горел двухэтажный дом. Сообщение спасателям на линию поступило от очевидцев. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия буквально через несколько минут. Пострадавших нет, хозяева оставили дом до прибытия спасателей. Причины возгорания сейчас выясняются.
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