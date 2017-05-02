Специалисты выясняют обстоятельства двух аварий в столице

2 Мая 2017 15:15

Первомайский праздник едва не закончился трагедией для инспектора ГАИ. На улице Лермонтова дорожные милиционеры пробовали остановить водителя "мерседеса". Владелец авто не подчинился требованиям и пробовал скрыться. В итоге инспектор вынужден был зацепиться за движущееся авто. Остановить нарушителя удалось через несколько сотен метров. Инспектор ГАИ получил травмы, его жизни ничто не угрожает. Водителя задержали. Он был нетрезвый. В его отношении составлено 9 административных протоколов.

Еще одна серьезная авария с участием нетрезвого водителя - на развязке проспекта Независимости и МКАД. По предварительным сведениям, автовладелец также проигнорировал требование сотрудников ГАИ и пробовал скрыться. В итоге преследования водитель не справился с управлением и врезался в столб. В машине находились два человека. Для того чтобы их достать, понадобилась помощь спецтехники. С разными травмами водитель и пассажир госпитализированы. В салоне сотрудники МЧС нашли еще одного пассажира. Им оказался ежик. Животное не пострадало, и колючего отпустили в лес.