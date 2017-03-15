ЧП
15 Марта 2017 15:17
Специалисты выясняют обстоятельства аварии на столичном проспекте Машерова
Автомобиль "Тойота" наехал на велосипедиста. Водитель двухколесного переезжал проезжую часть по пешеходному переходу, в это время водитель легковушки поворачивал направо. В результате аварии велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В частности, велосипедисты во время пересечения проезжей части должны вести двухколесный транспорт рядом с собой.
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