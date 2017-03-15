Специалисты выясняют обстоятельства аварии на столичном проспекте Машерова

15 Марта 2017 15:17

Автомобиль "Тойота" наехал на велосипедиста. Водитель двухколесного переезжал проезжую часть по пешеходному переходу, в это время водитель легковушки поворачивал направо. В результате аварии велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В частности, велосипедисты во время пересечения проезжей части должны вести двухколесный транспорт рядом с собой.