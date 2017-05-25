Специалисты возбудили уголовное дело по факту аварии в Борисовском районе

22 Мая 2017 15:12

Уголовное дело по факту аварии с летальным исходом в Борисовском районе начали специалисты. Водитель автомобиля "опель" двигался в сторону Жодино, на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии сейчас в реанимации. Выясняются обстоятельства происшествия.

А в Минске выясняют подробности ДТП по улице Рафиева. Во дворе дома номер 88 водитель "ситроена" сбил семилетнего велосипедиста. По предварительной информации, мальчик выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса машины. В результате с травмами разной степени тяжести он госпитализирован.