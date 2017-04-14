Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в Минске

18 Апреля 2017 12:10

ЧП произошло этим утром в час пик. В момент ЧП в салоне микроавтобуса находились 15 человек. По словам очевидцев, водитель не сразу понял, что происходит. Автомобиль ехал и дымился, в то время как пассажиры задолго до этого указывали ему на странный запах в салоне.

Возгорание произошло в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал. Все успели покинуть салон автомобиля до распространения огня. Будут ли предъявлять претензии перевозчику пассажиры, пока неясно. И еще одно ЧП в районе Академии наук - там столкнулись две "газели", авария незначительная. Но пробка в связи с разбирательством была большая.