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Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в Минске
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18 Апреля 2017 12:10

Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в Минске

ЧП произошло этим утром в час пик. В момент ЧП в салоне микроавтобуса находились 15 человек. По словам очевидцев, водитель не сразу понял, что происходит. Автомобиль ехал и дымился, в то время как пассажиры задолго до этого указывали ему на странный запах в салоне.

Возгорание произошло в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал. Все успели покинуть салон автомобиля до распространения огня. Будут ли предъявлять претензии перевозчику пассажиры, пока неясно. И еще одно ЧП в районе Академии наук - там столкнулись две "газели", авария незначительная. Но пробка в связи с разбирательством была большая.

  

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