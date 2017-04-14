Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в Минске

ЧП
18 Апреля 2017 12:10
Спасатели выясняют причину возгорания маршрутного такси на улице Сурганова в МинскеЧП произошло этим утром в час пик. В момент ЧП в салоне микроавтобуса находились 15 человек. По словам очевидцев, водитель не сразу понял, что происходит. Автомобиль ехал и дымился, в то время как пассажиры задолго до этого указывали ему на странный запах в салоне.
Возгорание произошло в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал. Все успели покинуть салон автомобиля до распространения огня. Будут ли предъявлять претензии перевозчику пассажиры, пока неясно. И еще одно ЧП в районе Академии наук - там столкнулись две "газели", авария незначительная. Но пробка в связи с разбирательством была большая.
Другие новости
18.04.2017 09:08 / ЧП Инцидент в Минске
17.04.2017 18:42 / ЧП Серьезная авария произошла на столичной кольцевой
17.04.2017 15:21 / ЧП Несколько аварий произошло в Минском регионе
17.04.2017 15:19 / ЧП Сегодня ночью в Логойске триста домов остались без холодной воды
16.04.2017 12:10 / ЧП В Витебске выясняют причину аварии с маршрутным такси
14.04.2017 18:42 / ЧП Восемь автомобилей столкнулись на МКАД-2
14.04.2017 15:35 / ЧП Ночью в Пуховичском районе столкнулись микроавтобус и грузовик
14.04.2017 12:08 / ЧП Крупный канал наркотрафика перекрыли бойцы наркоконтроля Минской области
14.04.2017 07:14 / ЧП Начинается разбирательство в отношении экс-чиновников Минтранса и Белорусской железной дороги
13.04.2017 19:05 / ЧП Задержали бизнесмена Виталия Арбузова
13.04.2017 15:23 / ЧП В столице увеличилось число ДТП с участием детей
13.04.2017 14:59 / ЧП Бомбу, найденную на территории бывшего "БелЭкспо", готовят к отправке на полигон
13.04.2017 12:06 / ЧП Дорожная авария с участием белоруса произошла под Брянском
12.04.2017 15:29 / ЧП В Крупском районе нетрезвый водитель сбил двух пешеходов
11.04.2017 15:27 / ЧП В Несвиже водитель столкнулся с другим авто во время обгона
11.04.2017 15:25 / ЧП В районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист
11.04.2017 15:07 / ЧП В Ленинградской области погиб белорус
11.04.2017 12:05 / ЧП Следствие выясняет причину страшной аварии на Минской кольцевой