Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность крупной лжепредпринимательской структуры

7 Февраля 2017 21:17

Оперативники провели масштабную и успешную операцию по раскрытию серой схемы работы - так называемой финансовой прачечной или финки. Руководил данной структурой 39-летний минчанин. Сейчас он находится под стражей. В свой нелегальный холдинг коммерсант объединил 5 подставных фирм, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов. По информации ДФР, на данный момент уже известно минимум о 20 компаниях, которые воспользовались услугами таких финок. По трем фактам уже возбуждены уголовные дела.

Александр Черезов, заместитель начальника УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и г. Минску: "Как правило, клиентами этих лжеструктур являлись предприятия реального сектора экономики, которые занимались строительными работами, покупая по низким ценам стройматериалы от лжеструктур".

Пока задержанного подозревают только в пособничестве укрывательства от налогов. Что же касается его клиентов, то в отношении их возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. Не исключено, что в дальнейшем статью, по которой проходит главный фигурант, переквалифицируют на "Лжепредпринимательство".