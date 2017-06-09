Состояние женщины после акта самосожжения медики оценивают как тяжелое

9 Июня 2017 15:16

Состояние женщины, которая пыталась сегодня совершить акт самосожжения в Гомеле, медики оценивают как тяжелое. ЧП произошло на предприятии "Коминтерн", где она работала уборщицей. 55-летняя гомельчанка зашла на проходную уже облитая воспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Спас ее рабочий, который занимался ремонтом турникета. Набросил одеяло и сбил пламя. Женщину госпитализировали. У нее 50 % ожогов тела, пострадавшая находится на искусственной вентиляции легких.

Владимир Ковалев, завотделением 1-й городской клинической больницы г. Гомеля: "Со слов пациентки, когда она поступала, находилась в сознании и комментировала, что находилась на лечении в отделении дневного пребывания Гомельской областной психиатрической больницы".

Петр Афонченко, генеральный директор ОАО "Коминтерн": "Хорошо знаю этого человека. Я ее лично знал, спрашивал: "Света, как дела?". Она говорила, что все хорошо. Поэтому для меня это шок, такая большая неожиданность. Были странности, потому что дочери звонили, просили, присмотрите за мамой, у нее какая-то проблема по психике".

Врачи не исключают, что это состояние стало последствием недавней смерти мужа пациентки. Подробности ЧП будут выяснять следователи, назначен ряд экспертиз.