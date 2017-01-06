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5 Января 2017 12:50

Axel в Гродно спровоцировал аварии на дорогах

Из-за последствий снегопада на улице Весенней в областном центре водитель минивэна не справился с управлением и врезался в опору троллейбусной линии. Образовался затор. Движение затруднено.
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За минувшие сутки в области зафиксировано 28 ДТП. Сегодня в Гродно произошло еще около десяти аварий.


  

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