Axel в Гродно спровоцировал аварии на дорогах

Из-за последствий снегопада на улице Весенней в областном центре водитель минивэна не справился с управлением и врезался в опору троллейбусной линии. Образовался затор. Движение затруднено.За минувшие сутки в области зафиксировано 28 ДТП. Сегодня в Гродно произошло еще около десяти аварий.