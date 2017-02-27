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Смертельное ДТП в столице
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27 Февраля 2017 15:17

Смертельное ДТП в столице

Накануне вечером по улице Максима Богдановича мужчина переходил регулированный пешеходный переход на запрещающий - красный - сигнал светофора. В этот момент на него наехал 27-летний водитель "хонды", который двигался в направлении Кульман. В результате происшествия пешеход умер на месте. Сейчас Следственный комитет проводит проверку.

  

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