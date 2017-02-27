Смертельное ДТП в столице

27 Февраля 2017 15:17

Накануне вечером по улице Максима Богдановича мужчина переходил регулированный пешеходный переход на запрещающий - красный - сигнал светофора. В этот момент на него наехал 27-летний водитель "хонды", который двигался в направлении Кульман. В результате происшествия пешеход умер на месте. Сейчас Следственный комитет проводит проверку.