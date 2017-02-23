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Смертельная авария в Лепельском районе
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24 Февраля 2017 12:06

Смертельная авария в Лепельском районе

На автодороге Ушачи - Лепель молоковоз столкнулся с "Ситроеном". Водитель легковушки погиб на месте. Трое пассажиров - женщина 83-го года рождения и двое детей с различными травмами госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая помощь. У восьмилетней девочки констатированы закрытые переломы кисти и тазобедренного сустава. У женщины - множественные переломы. Водитель грузового авто не пострадал. Следователи продолжают выяснять причины ДТП.

  

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