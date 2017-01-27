Сложные погодные условия влияют на дорожную ситуацию

27 Января 2017 15:20

Сегодня утром на трассе Минск - Микашевичи съехала в кювет и опрокинулась маршрутка с пассажирами. Пострадавшие доставлены в больницу. Вероятно, водитель неправильно выбрал скорость.

А под Слуцком после лобового столкновения самосвала и тягача бетонные плиты из прицепа МАЗ упали на кабину. Водитель погиб. А второй вылетел через лобовое стекло и получил серьезные травмы. По предварительной версии, самосвал занесло на скользкой дороге, и он выехал на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.