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Сложные погодные условия на прошедших выходных вызвали серию ДТП
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16 Января 2017 15:16

Сложные погодные условия на прошедших выходных вызвали серию ДТП

Сложные  погодные условия  на прошедших выходных вызвали серию ДТП, в том числе со смертельным  исходом. В Логойском районе в лобовом столкновении с фурой погибла пассажирка легкового автомобиля.

А на трассе Минск - Ошмяны погибла семейная пара. По предварительной версии, причиной аварии могло стать нарушение правил обгона. По словам очевидцев, водитель "рено" несколько раз пытался выйти на обгон, но возвращался в свою полосу. Когда же решился, не успел завершить маневр. 25-летнему водителю не удалось избежать лобового столкновения. В результате из-за сильного удара он сам и жена-пассажир погибли на месте аварии. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

В Минском районе фура попала  в металлический забор на дороге.  В результате грузовик  перегородил проезжую часть,  в направлении столицы образовался затор из нескольких сотен машин. Почти час движение было парализовано.

За прошедшие выходные только в Минском районе зафиксировали 35 дорожно-транспортных происшествий. ГАИ призывает водителей во время снегопадов отказаться от далеких поездок, а при необходимости сесть за руль - выбирать безопасную скорость и воздержаться от резких маневров.

 

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