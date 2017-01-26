Слесарей Борисовгаза признали виновными в смерти 6 человек

26 Января 2017 15:06

Суд Борисовского района признал слесарей Борисовгаза виновными в смерти 6 человек, погибших от угарного газа в прошлом году. Фемида проговорила обвиняемых к 4 годам лишения свободы с отбывание срока в колонии поселения.